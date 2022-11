Einbrecher stehlen Schmuck aus Wolfsburger Wohnhaus

Bislang Unbekannte sind am Dienstagnachmittag in ein Wolfsburger Wohnhaus eingebrochen. (Symbolbild)

Die früh einbrechende Dunkelheit haben sich Unbekannte zunutze gemacht und sind am Dienstag in ein Wohnhaus in der Straße Dingelberg in Hattorf eingebrochen. Dabei erbeuteten sie nach ersten Feststellungen Schmuck in noch festzustellendem Wert. Die Täter gelangten zwischen 16 und 19 Uhr auf das Grundstück des Einfamilienhauses. Hier begaben sie sich an die rückwärtige Gebäudeseite, öffneten gewaltsam die Terrassentür und konnten somit das Innere des Gebäudes betreten.

Anschließend durchsuchten die Täter verschiedene Wohnräume nach sich lohnender Beute. Was sie dabei genau alles erbeuteten und in welcher Höhe sich der angerichtete Gesamtschaden beläuft, ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungen.

Hinweise erbittet die Polizei Wolfsburg

Die Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen und hofft darauf, dass Nachbarn, Anwohner oder Hundebesitzern, die dort vermehrt unterwegs sind, verdächtige Personen aufgefallen sind. Hinweise unter (05361) 46460.

