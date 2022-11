Sülfelderin entwirft Hundeleinen und verkauft über Online-Shop

Alles begann mit Barney. Zu Jahresbeginn ist Lauren Pietz mit der Anschaffung des Berner Sennenhundes nicht nur auf den Hund gekommen, sondern hat auch ein neues Hobby entdeckt, das sie binnen kurzer Zeit so intensiviert und perfektioniert hat, dass daraus ein Kleingewerbe mit Onlineshop geworden ist. Unter dem Label „Wolfs-Leinen“ stellt die Sülfelderin handgeflochtene Hundeleinen aus Paracord her, die sie mittlerweile in die ganze Republik verschickt.

US-Militär verwendet das Material für Fallschirme

Aber der Reihe nach: Als Familienhund Gordon verstarb und sich die Mutter der 22 Jahren alten Verwaltungs-Auszubildenden gegen einen neuen Vierbeiner entschied, schafften Pietz und ihr Lebensgefährte Julian den Welpen Barney an. „Ich wollte nicht ohne Hund sein.“ Mit dessen Einzug vor acht Monaten stand auch der Kauf von Näpfen, Decke und sonstigem Equipment für den Vierbeiner an. „Was es an Leinen gab, hat mir nicht gefallen“, berichtete die Sülfelderin, die sich daraufhin Inspirationen im Internet holte. Dabei stieß sie auf Tutorials zum Flechten von Paracord-Leinen.

„Dieses Material ist extrem reißfest und wird von US-Militär etwa für Fallschirme verwendet.“ Weil es die aus acht Strängen bestehenden Nylon-Schnüre, die ein wenig an Schnürsenkel für Wanderschuhe erinnern, nicht nur im üblichen Militärlook, sondern in 36 Farben gibt, bestellte Pietz spontan ein Starterset und legte los.

Lauren Pietz mit ihrem Hund Barney. Er gab den Anstoß für ihren Online-Handel. Foto: Michael Uhmeyer / regios24

Das erste Exemplar, das an ihrem Wohnzimmertisch entstand, entsprach optisch noch nicht den eigenen Erwartungen, wird aber bis heute gut versteckt aufbewahrt. Ihr Ehrgeiz war geweckt und die nächste Leine folgte rasch. Der Nachfolger, den Pietz in Barneys Fellfarben herstellte, weckte das Interesse von Familie, Freunden und anderen Hundebesitzern. „Die Nachfrage war so groß, dass ich ein Gewerbe angemeldet habe und über den Online-Marktplatz Etsy in den Verkauf eingestiegen bin.“ Ihre lokale Verbundenheit bringt sie mit dem Label-Namen „Wolfs-Leinen“ zum Ausdruck.

Jede Leine ist individuell

„Ich bin ohne Erwartungen gestartet und freue mich über jede Bestellung und jedes Feedback“, berichtete die Sülfelderin. Bis zu fünf Bestellungen gehen pro Woche bei ihr ein. Jede Leine ist individuell, weil die Kundschaft aus der Farbpalette bis zu vier Töne auswählt, aus denen sie die vierfach in fester Reihenfolge geflochtenen Zöpfe herstellt, die mit einem Karabinerhaken zur zweifach verstellbaren, zwei Meter langen Hundeleine werden. „Auf Kundenwunsch sind auch andere Längen ebenso möglich wie schmalere Varianten für Welpen und Kleinsthunde.“

Weil es viele Nachfragen nach Sets gibt, will Pietz das Sortiment auf Halsbänder ausweiten. Neuerdings sind bei ihr reflektierende Leinen für die dunkle Jahreszeit zu haben. Damit möglichst wenig Material weggeworfen wird, fertigt sie schon jetzt aus den Flechtresten dekorative Schlüsselanhänger, die auch personalisiert werden können. Mit 35 Euro aufwärts können die Unikate preislich mit Leinen von der Stange mithalten. „Mein Ziel ist es nicht maximalen Gewinn zu erzielen, sondern dieses schöne Hobby, das für mich ein wichtiger Ausgleich ist, mit einem kleinen Plus betreiben zu können.“

Ausstellerin bei „Kunst und Licht“ in Fallersleben

Neben der bestellten Hundeleine, steckt in jeder Sendung viel Herzblut. Jedes Päckchen geht liebevoll verpackt und ergänzt mit Leckerlis für den Hund auf die Reise. „Allein dafür gibt es oftmals ein schönes Feedback“, sagte sie. „Darüber freue ich mich ebenso wie über Fotos von Hunden mit ihrer neuen Leine.“ Neben solchen Rückmeldungen erhält sie auch Anfragen von Haltern, die ihre Hunde als Leinen-Models anbieten.

Als Ausstellerin bei „Kunst und Licht“ in Fallersleben steht für die Sülfelderin die Feuertaufe im stationären Verkauf bevor. Dafür hat sie 20 Leinen gefertigt. „Ich bin sehr gespannt auf die Resonanz der Leute.“ Wer mit einer Wolfs-Leine unterm Weihnachtsbaum liebäugelt, muss seine Bestellung bis Ende November tätigen.

