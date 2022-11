Schwerer Unfall bei Wolfsburg – Zwei Verletzte, Ampel zerstört

Vorsfelde. Bei Vorsfelde stoßen zwei Autos zusammen, die Fahrer müssen ins Krankenhaus, an einer Ampel entsteht immenser Schaden.

Bei einem schweren Verkehrsunfall wurden am Dienstag, 15. November 2022, zwei Menschen schwer verletzt.

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Dienstagmorgen in Vorsfelde zwei Menschen so schwer verletzt worden, dass sie ins Klinikum gebracht werden mussten. Wie die Feuerwehr Vorsfelde weiter berichtet, wurde bei dem Unfall auch eine Verkehrsampel schwer beschädigt.

Laut Mitteilung wurde die Feuerwehr um 8.17 Uhr zu einem Verkehrsunfall alarmiert, bei dem auch ein Fahrzeug qualmen sollte. Als die Einsatzkräfte an der Kreuzung Obere Tor/L290 ankamen, brannte jedoch keines der Fahrzeuge. Wie die Feuerwehr schreibt, war laut Einsatzleiter Tom Michael vermutlich Kühlwasser ausgetreten und auf den heißen Motor getropft – daher der Qualm.

PKW schleudert bei Wolfsburg gegen Ampel – Lichtanlage reißt ab

Durch den Unfall wurde auch eine Ampel schwer beschädigt. Foto: Feuerwehr Vorsfelde

Auch ohne Feuer war die Lage jedoch verheerend: Beide Fahrzeuge schwer beschädigt, eine Ampelanlage zerstört, immerhin hatten die Fahrer ihre Fahrzeuge bereits eigenständig verlassen als die Einsatzkräfte eintrafen.

Die Feuerwehr Vorsfelde und die Berufsfeuerwehr klemmten die Batterien der Fahrzeuge ab und sicherten mit der Polizei Vorsfelde die Unfallstelle.

Die Polizei ermittelte den Hergang des Unfalls laut Feuerwehr durch Zeugenaussagen. Demnach wollte ein PKW in Richtung Bürgenkämpe abbiegen, während der andere Wagen von dort kam. Beide Fahrzeuge kollidierten, wobei ein PKW so stark gegen die Ampel geschleudert wurde, dass die Lichtzeichenanlage komplett abgerissen wurde.

Beide Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden

Zur Schuldfrage konnten keine Aussagen getroffen werden, da beide Fahrer mittels Rettungswagen ins Klinikum transportiert wurden und die Zeugenaussagen zum späteren Zeitpunkt aufgenommen wurden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zur Schadenshöhe gibt es noch keine Angaben.

red

