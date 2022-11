Wolfsburg. Der Mann versuchte, einen 23-Jährigen zu überfallen und dessen Handy zu erbeuten. Doch es gelang ihm, sich in einem Auto in Sicherheit zu bringen.

Der versuchte Raub ereignete sich am Donnerstagabend.

Polizei Wolfsburg Überfall am Wolfsburger Kaufhof – Täter muss ohne Beute fliehen

Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend im Wolfsburger Kaufhof einen 23-Jährigen bedroht und versucht, dessen Handy zu erlangen. Der Versuch misslang jedoch, teilt die Polizei mit.

Der 23-Jährige ging gegen 21.10 Uhr in Richtung eines Lokales, während seine Begleitung im Auto wartete. Kurz vor Erreichen des Lokales bemerkte der Wolfsburger einen Mann, der plötzlich einen Gegenstand aus seiner Tasche zog, ihn damit bedrohte und das Handy forderte. Der Wolfsburger sagte, kein Handy bei sich zu tragen und floh in Richtung des geparkten Autos seines Angehörigen. Beide Männer brachten sich in Sicherheit und verständigten die Polizei.

Der Täter flüchtete in Richtung Innenstadt. Laut Polizei hatte der man kurze, schwarze Haare, einen Schnurrbart, ist etwa 1,80 Meter groß, von kräftiger Statur und südosteuropäischem Aussehen. Bekleidet war er mit einer Jogginghose und einer dunklen Jacke. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfsburg unter (05361) 46460 zu melden.

