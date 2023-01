Badeland – Vorher online einchecken sichert schnellen Zugang

Das Badeland im Allerpark mit seiner großen Saunalandschaft ist in den Weihnachtsferien wieder ein großer Magnet. Aus der ganzen Region, viele aus dem angrenzenden Sachsen-Anhalt, strömen ganze Familienverbände herbei. Schlange stehen und Geduld haben ist bisweilen dabei angesagt – erst wenn die nächsten Schwimmer und Saunierer rauskommen, können die nächsten reingelassen werden. Es sei denn, und dazu rät das Bad ausdrücklich, Gäste nutzen die Möglichkeit zum Online-Einchecken. Diese Möglichkeit ist aus der Pandemie, als alles kontaktlos geschehen musste, geblieben. Zu finden ist alles unter badeland-wolfsburg.de.

An Silvester bleibt das Badeland geschlossen. Am 1. Januar 2023 kann dann ab 12 Uhr wieder geschwommen, gerutscht und sauniert werden. Bis 20 Uhr. Eine halbe Stunde vorher ist immer Bade-, beziehungsweise Saunaschluss.

Geänderte Öffnungszeiten in den Weihnachtsferien

Ab Montag gelten dann wieder die Öffnungszeiten der Weihnachtsferien: Täglich 9 Uhr bis 21 Uhr im Schwimmbereich. Saunalandschaft: Täglich 11 bis 21 Uhr.

Neuigkeiten gibt es zum Thema Barrierefreiheit im Badeland: Seit kurzem verfügt die Schwimmlandschaft über einen neuen mobilen Schwimmlifter. Der Lifter kann flexibel an verschiedenen Becken genutzt und hin- und hergerollt werden. Er benötigt keine Befestigung am Beckenrand. Das Herabsenken in das Becken erfolgt mit Hilfe der Schwimmmeister*innen oder der Begleitpersonen. Der alte Lifter war in die Jahre gekommen und konnte nur an einem Becken genutzt werden.

Ein solcher Schritt zur Inklusion hin könnte auch für die Freibäder Wolfsburgs erfolgen. Bisher haben Menschen, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, keine Möglichkeit, die hiesigen Freibäder zu nutzen. Für den Allersee ist ein so genannter Badesteg in die politische Debatte eingebracht worden. Wolfsburg ist im Sommer 2023 Gastgeberstadt für die Special Olympics in Berlin. Ob der Steg umgesetzt wird entscheidet sich demnächst.

Das Badeland hat einen neuen mobilen Lifter, der je nach Wunsch, an den verschiedenen Becken zum Einsatz kommen kann. Foto: Badeland Wolfsburg

Noch einmal zurück zum Badeland. 2023 steht eine längere Schließungsphase des Sportbereichs an. Voraussichtlich vom 1. Mai bis zum 15. November muss die Wasseraufbereitungsanlage saniert werden. Sport- und Sprungbecken, Nichtschwimmer- und Kinderbecken sind betroffen, das Bad will allerdings mit kleinen Behelfspools improvisieren, damit Schwimmunterricht nicht ganz ausfallen muss. Seepferdchenkurse sollen trotzdem möglich sein, damit die in der Pandemie fast zum Erliegen gekommene Schwimmausbildung weiterlaufen kann. Auch Baby- und Kleinkindschwimmen, Aqua-Kurse und Rehakurse sind in den zwölf Meter langen Pools geplant. Die Bassins können im Sportbecken angebracht werden, weil die Sanierungsarbeiten überwiegend unterirdisch erfolgen.

1,1 Millionen Euro werden die Sanierungsarbeiten 2023 voraussichtlich kosten.

Bereits ab 1. März, dies unterstreicht das Badeland, soll auch die Trennung von Spaß- und Sportbereich erfolgen, um dann auch unterschiedliche Tarife anbieten zu können. Das Zusammenfassen von Wellness- und Trainingsbereich sei nicht mehr zeitgemäß, so die Erkenntnis.

Sanierungs- und Haushaltsdruck und auch die Energiekrise machen Probleme

Die Sanierung wird gezielt ins Frühjahr und in den Sommer gelegt, damit man, so die Hoffnung, die Freibäder als Alternative heranziehen kann. Da allerdings droht das nächste Problem: Im Zuge der Energiekrise schwebt über allen Bädern das Damokles-Schwert der reduzierten Öffnungszeiten, weiter gesenkten Temperaturen oder der völligen Schließung eines der großen Freibäder. Zudem geht es um Personalmangel. Hinzu kommt die Haushaltsnot in Wolfsburg. Das Thema Bäder und wie es mit allen weitergehen soll, wird daher auch in der Haushaltsdebatte, die im Januar beginnt, eine Rolle spielen. Es wird auch um den Einsatz von regenerativen Energien gehen um die Umwelt und den Haushalt zu schonen. Da hat Wolfsburg noch Luft nach oben.

Bäder zählen nicht zu den Pflichtaufgaben der Kommunen, sie sind freiwillige Aufgaben.

