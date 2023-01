Bald können Autofahrer auf der A 39 in Wolfsburg aufatmen

Geschafft: Auf der A 39 ist die Suche nach Bomben-Blindgängern dicht am VW-Werk auch in Fahrtrichtung Süden beendet. Und auch die Fahrbahn ist schon wieder hergestellt, ebenso die Fahrbahn-Markierungen. Fehlt nur noch der Baustellen-Abbau.

Mit dem verspäteten Weihnachtsgeschenk an die Wolfsburger und und tausende Pendler wird’s also klappen: In wenigen Wochen soll die Baustelle auf der westlichen Autobahnhälfte beseitigt sein.

Bauarbeiter machten sich selbst ein Weihnachtsgeschenk

Strenggenommen war es sogar ein echtes Weihnachtsgeschenk, das sich das Projektteam der Autobahn GmbH des Bundes und die beauftragten Baufirmen gemacht haben. Denn wie der Projektleiter am Dienstag bestätigte, waren die Fahrbahnarbeiten sogar schon pünktlich zu Heiligabend beendet. „Wir haben wirklich bis zum 23. Dezember alles gegeben und gearbeitet“, berichtete Robin Enkelmann. „Die Asphaltierungs- und Markierungsarbeiten waren vor Weihnachten komplett abgeschlossen.“

Zwischen den Jahren und in der ersten Januar-Woche ruhen die Arbeiten auf der Dauer-Baustelle, am kommenden Montag geht’s nach Angaben des Projektleiters wieder los. Dann erfolgt der Umbau der Verkehrssicherung, so dass der Verkehr in Richtung Süden dann auf der frisch asphaltierten westlichen Autobahnseite rollen kann.

Autobahnbaustelle in Wolfsburg voraussichtlich einen Monat früher fertig

Läuft alles weiter reibungslos, kann möglicherweise schon Donnerstag oder Freitag nächster Woche der Rückbau der Mittelstreifen-Überfahrt starten, die für die Verschwenkung des Verkehrs in der Baustelle nötig war. „Wir sind guter Dinge, dass wir die ganze Baumaßnahme Ende Januar abschließen können. Das Wetter sollte uns jetzt keinen Strich mehr durch die Rechnung machen“, sagte Enkelmann.

Die seit Juli bestehende Autobahnbaustelle rund um die Kampfmittelsondierungen zwischen den Anschlussstellen Wolfsburg-Sandkamp und Weyhausen kommt schon seit einiger Zeit so flott voran, dass das Bauprojekt nun voraussichtlich einen Monat früher als geplant abgeschlossen werden kann.

Nur kurze Zeit freie Fahrt auf der A 39 bei Sandkamp

Bomben oder andere explosive Gegenstände waren bei den Untersuchungen des Autobahn-Untergrunds nicht gefunden worden.

Allerdings werden Nutzer der A 39 auf dem neu asphaltierten Abschnitt nur kurz freie Fahrt haben: Denn schon Ende März/Anfang April wird eine neue Dauer-Baustelle eingerichtet. Dann wird die Fahrbahn in beiden Richtungen weiter nördlich bis Weyhausen saniert. Dauer: voraussichtlich bis Frühjahr 2024.

