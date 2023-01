Konzert Oh, I See – Finissagekonzert im Kunstmuseum Wolfsburg

Das Kunstmuseum Wolfsburg präsentiert am Donnerstag, 5. Januar, 18 Uhr, das Finissagekonzert „Oh I See“ inklusive einer Führung durch die Ausstellung „Empowerment“. Das Neue Ensemble wurde 1993 von seinen Mitgliedern um den künstlerischen Leiter Stephan Meier gegründet. Seitdem haben sich die Hannoveraner einen Platz unter den international erfolgreichen Ensembles für zeitgenössische Musik erobert, wie es in einer Mitteilung heißt.

Die Musiker*innen spielen in der Ausstellung „Empowerment“ in eigener Interpretation Werke der Komponistinnen Rebecca Saunders (Stirrings Still), Katharina Roth (Snake Charmer), Carola Bauckholt (Oh, I see), Chia-Ying Lin (Dear Heart – Strings) und Anna Korsun (String Theory).

Fragen nach der Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft

Innerhalb der Musik stellen sich die Fragen nach Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft, unserer Kultur und unserer Institutionen – sei es zu Gender/Empowerment, Umweltbalance oder Equality. Das Neue Ensemble Hannover wird an diesem Abend den Sprung von der Musik zur Kunst und der Kunst zur Musik aufzeigen.

Es musizieren Daniel Agi, Flöte; Udo Grimm, Klarinette; Christof Hahn, Klavier; Stephan Meier, Schlagzeug und Leitung; Josje ter Haar, Violine sowie Jessica Kuhn, Violoncello. Gefördert wird das Konzert durch die Stiftung Niedersachsen, Musikförderung in Niedersachsen des NDR sowie das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur. Das Kulturbüro der Landeshauptstadt Hannover unterstützt Das Neue Ensemble institutionell. Kulturpartner ist NDR Kultur.

Tickets gibt es auf kunstmuseum.de/veranstaltungen für 30 Euro (ermäßigt 25 Euro) sowie an der Abendkasse. Die Ausstellung „Empowerment“ läuft noch bis zum 8. Januar.

