Namens-Rangliste Das sind die beliebtesten Kinder-Vornamen 2022 in Wolfsburg

Emma, Ben und Finn – das waren 2022 die beliebtesten Baby-Vornamen in Wolfsburg. Sie führen die Namen-Hitliste in der Volkswagenstadt an. Bei den Mädchen gibt es eine klare Gewinnerin: Mit 19 Nennungen liegt Emma auf Platz eins, dicht gefolgt von Sophie (17). Hanna schafft es bei den Mädchenvornamen mit 14 Nennungen auf den dritten Platz. Dahinter liegen Mia und Marie mit jeweils 13 Nennungen sowie Mila und Lina (je 12).

Bei den Jungen teilen sich Ben und Finn mit jeweils 11 Nennungen den ersten Platz. In der Rangliste folgen Leon, Noah, Liam und Paul; jeweils zehn Eltern in Wolfsburg entschieden sich für diese Namen. Dahinter liegen Felix und Theo (jeweils 9). Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt hervor.

Emilia und Noah liegen bundesweit vorn

Kurze Namen liegen auch im restlichen Land im Trend: In Niedersachsen und Bremen stehen Mia und Finn an der Spitze des Rankings von Hobby-NamensforscherKnud Bielefeld. Auf den weiteren Plätzen landen bei den Mädchen Hannah, Emilia, Ella und Mila. Bei den Jungen folgen auf Finn die Namen Theo, Henry, Noah und Matteo. Bundesweit stehen Emilia und Noah auf Platz eins der beliebtesten Vornamen 2022.

So viele Geburten gab es 2022 in Wolfsburg

Nach dem Rekordjahr 2021 ließ der Babyboom in Wolfsburg im vergangenen Jahr etwas nach, die Zahl der Geburten ist 2022 leicht gesunken: Bis einschließlich 31. Dezember wurden in der Volkswagenstadt 1149 Mädchen und Jungen registriert. 2021 waren es laut Einwohnermelderegister 1272 Babys, 2020 erblickten 1263 Kinder das Licht der Welt.

1611 Wolfsburgerinnen und Wolfsburger verstarben im vergangenen Jahr. Das sind etwas mehr als 2021 (1490) und 2020 (1568). „Der natürliche Saldo von Geburten und Sterbefällen ist demzufolge mit minus 462 Personen negativ“, teilt die Stadt Wolfsburg mit.

Mehr als 600 Paare gaben sich in Wolfsburg das Ja-Wort

2022 wagten mehr Paare in Wolfsburg den Schritt ins Eheleben: 648 Paare tauschten im Standesamt die Eheringe aus, im Vorjahr waren es 607 (2020: 638; 2019: 745, 2018: 749). Auch die Zahl der gleichgeschlechtlichen Ehen stieg im Vorjahresvergleich wieder leicht an: 13 Paare gaben sich 2022 das Ja-Wort, 2021 waren es 8 (2020: 14; 2019: 15; 2018: 26). Vier der Paare waren weiblich, neun männlich. Wichtiger Hinweis der Stadt: Bei den Eheschließungen handelt es sich um die im Standesamt beurkundeten Fälle. Die Zahlen der davon in Wolfsburg lebenden Personen lassen sich dabei nicht explizit ermitteln.

