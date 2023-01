Carl-Hahn-Schule informiert in Wolfsburg über Möglichkeiten

Wolfsburg. In der Berufsbildenden Schule am Schachtweg liegt der Schwerpunkt auf Wirtschaft. So können Wolfsburger dort ihre Karriere starten.

Selbstorganisiertes Lernen an der Carl-Hahn-Schule. Die Berufsbildende Schule in Wolfsburg lädt zu drei Infoveranstaltungen ein.

Die Carl-Hahn-Schule in Wolfsburg lädt Eltern sowie Schülerinnen und Schüler zu Informationsveranstaltungen über ihre weiterführende Schulformen ein. In drei etwa einstündigen Abendveranstaltungen im Forum der Schule am Schachtweg 2 könnten sich Absolventinnen und Absolventen der allgemeinbildenden Schulen über die Möglichkeiten an der Carl-Hahn-Schule informieren. Anmeldungen für die Schulformen würden im Februar entgegengenommen. Weitere Infos gibt es online unter www.chs-wolfsburg.de.

Berufsfachschule Wirtschaft: Am Mittwoch, 18. Januar, ab 18 Uhr lädt Studiendirektorin Jessica Moryson Schülerinnen und Schüler der Abschlussjahrgänge der allgemeinbildenden Schulen mit ihren Eltern ein. Die Berufsfachschule Wirtschaft eigne sich für diejenigen, die nicht direkt in die Berufsausbildung starten. In der einjährigen Schulform würden eine kaufmännische Grundbildung und digitale Kompetenzen vermittelt. Es biete sich die Möglichkeit, den Schulabschluss zu verbessern und bei entsprechenden Voraussetzungen den erweiterten Sekundarabschluss I zu erwerben. Als Schwerpunkte würden Büromanagement und Handel angeboten.

Berufliches Gymnasium Wirtschaft: Das Berufliche Gymnasium lädt am Dienstag, 24. Januar, ab 18 Uhr ein. Studiendirektor Marko Schröder informiere über Eingangsvoraussetzungen, angebotene Profile, Unterrichtsorganisation, Prüfungsfächerkombination und das bunte Schulleben. Die Veranstaltung richte sich an Schüler der 10. Klassen an den Realschulen, die nach Perspektiven für ihren weiteren Bildungsweg zur Allgemeinen Hochschulreife suchen. Auch Schüler in den Klassen 10 der allgemeinbildenden Gymnasien seien angesprochen, wenn sie sich für einen berufsbezogenen Weg zum Abitur entscheiden wollen.

Neben der Informationsveranstaltung gibt es am 26. Januar von 8 bis 13 Uhr den Aktionstag. Hier könnten sich interessierte Schüler, die sich über ihre Schulen für diesen Tag bei der Carl-Hahn-Schule angemeldet haben, direkt bei Lehrern und Schülern informieren und die Unterrichtsluft schnuppern. In einem Rundgang würde die Schule mit allen Möglichkeiten zum selbstorganisierten, kompetenzorientierten Lernen vorgestellt. Anschließend hätten die Schüler im Probeunterricht in Betriebswirtschaftslehre, Rechnungswesen mit Controlling (BRC), Volkswirtschaft und Berufliche Informatik die Gelegenheit, die Unterrichtsmethoden auszuprobieren.

Fachoberschule Wirtschaft: Am Mittwoch, 8. Februar, ab 18 Uhr lädt Studiendirektor Marko Schröder zu einem Informationsabend über die Fachoberschule Wirtschaft ein. Sie richte sich an Schüler mit dem Sekundarabschluss I und einer mindestens zweijährigen, erfolgreich abgeschlossenen kaufmännischen Berufsausbildung. „Absolventen der Fachoberschule stellen nicht nur eine höhere Qualifikation, sondern auch eine besondere Leistungsbereitschaft unter Beweis“, heißt es in der Mitteilung. Dies öffne den Weg zum Studium an Fachhochschule oder auch zum direkten Einstieg in eine berufliche Karriere.

