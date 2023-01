Wolfsburg. Bereits im September ist es zum Brand eines 23 Jahre alten BMW in einem Parkhaus in der Heinrich-Heine-Straße gekommen.

Polizei Wolfsburg Täter zünden Auto in Wolfsburger Parkhaus an – Fahndung mit Fotos

In einem Parkhaus in der Heinrich-Heine-Straße ist am 10. September um kurz nach Mitternacht ein 23 Jahre alter BMW durch einen Brand völlig zerstört worden. Nach Angaben der Polizei hatte das nicht zugelassene Fahrzeug seit geraumer Zeit in der untersten Parketage gestanden.

Das ist ein Tatverdächtiger. Foto: Polizei Wolfsburg

Die Brandermittler gehen von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus und fahnden mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach zwei Tätern. Personen, die Hinweise zu den Gesuchten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfsburg unter (05361) 46460 zu melden.

Das ist der andere Tatverdächtige. Foto: Polizei Wolfsburg

red

