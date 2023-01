Führerschein-Umtausch in Wolfsburg: Nächste Frist endet im Januar

Ob rosa oder grau: Mit dem Papierführerschein verbinden viele Wolfsburgerinnen und Wolfsburger Erinnerungen – an die Fahrschule, die Jugend, den ersten Urlaub mit dem Pkw. So mancher Auto- oder Motorradfahrer kann sich davon nur schwer trennen. Doch der „alte Lappen“ (ausgestellt bis Ende 1998) wird zum Auslaufmodell. Nach und nach wird die Pappe gegen einen Führerschein im Kartenformat ausgetauscht.

So sieht es eine Richtlinie der Europäischen Union (EU) vor. Die Vorgabe ist: Bis Anfang 2033 müssen alle Besitzer einer Fahrerlaubnis in der EU den neuen, fälschungssicheren Führerschein besitzen. Die „alten Lappen“ verlieren ihre Gültigkeit. Übrigens: Auch Führerscheine, die vor dem 19. Januar 2013 und damit schon im Kartenformat ausgestellt worden sind, werden in den kommenden Jahren ungültig und müssen erneuert werden.

Stufenplan für den Führerschein-Umtausch

Damit es beim Umtausch nicht zum Chaos kommt, sind gestaffelte Fristen festgelegt . Diese richten sich nach Geburtsjahr des Fahrenden und dem Ausstellungsjahr der Fahrerlaubnis. Zunächst waren Besitzer der Jahrgänge von 1953 bis 1958 dran. Sie mussten ihren Schein bereits 2022 umtauschen. Am 19. Januar 2023 endet die Frist für die nächste Altersgruppe: Bis Donnerstag in einer Woche sind Fahrer, die zwischen 1959 und 1964 geboren sind, aufgefordert, den neuen Führerschein nach EU-Standard zu beantragen. Noch ein Jahr mehr haben die Geburtsjahrgänge 1965 bis 1970 Zeit.

Genaue Zahlen darüber, wie viele Wolfsburger ihre Fahrerlaubnis eintauschen müssen, gibt es übrigens nicht. In der Volkswagenstadt sind derzeit zwar mehr als 19.800 Bürger gemeldet, die zwischen 1953 bis 1964 zur Welt kamen. „Ob diese alle ihre Führerscheine tauschen müssen, lässt sich nicht nachvollziehen, weil die Stadt nicht weiß, ob sie bereits die neue Karte haben“, teilt Stadtsprecher Ralf Schmidt auf Anfrage mit. Ebenso seien Bürger eingerechnet, die aus anderen Gemeinden nach Wolfsburg gezogen sind. „Deren Führerscheindaten ,ziehen nicht (automatisch) mit’“, erklärt der Pressereferent.

2022 endete die Umtausch-Frist für die Jahrgänge 1953 bis 1958. Die Wolfsburgerin Sabine Deutsch hat ihren Führerschein im vergangenen Jahr bereits umgetauscht (Archivfoto). Foto: LARS LANDMANN / Regios24

Fristen, Dokumente, Bußgelder – Überblick zum Führerschein-Umtausch

Was ist der Grund für den Umtausch?

Im Jahr 2006 haben sich die EU-Mitgliedsstaaten auf einheitliche Führerscheine verständigt. Durch die Umstellung sollen die Dokumente fälschungssicherer sein. Alle Mitgliedsstaaten müssen sicherstellen, dass bis 2033 alle Führerscheine die neuen Anforderungen erfüllen. Allein in Deutschland müssen weit mehr als 40 Millionen Führerscheine umgetauscht werden.

Wo ist ein Führerschein-Umtausch in Wolfsburg möglich?

Den alten Führerschein können Bürger bei der Führerscheinstelle der Stadt Wolfsburg umtauschen. Für den Umtausch bietet die Kommune einen Service ohne Termin an: Jeweils montags und donnerstags in der Zeit von 8.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 16.30 Uhr können entsprechende Anträge am Infostand im Rathaus B (Eingang Hollerplatz) gestellt werden. Zudem können Antrage in den Verwaltungsstellen in Fallersleben und Vorsfelde gestellt werden. Die Fertigstellung des Führerscheins dauert rund zwei bis drei Wochen.

Wie lange ist der neue Führerschein gültig?

Beim Umtausch wird jedem Fahrenden ein Scheckkartenführerschein ausgestellt. Der neue EU-Führerschein ist nach dem Umtausch 15 Jahre gültig. Nach Ablauf dieser Frist müssen Bürger den Ausweis erneut umtauschen.

Welche Dokumente werden benötigt?

Benötigt werden für den Führerschein-Umtausch folgende Unterlagen: Der bisherige Führerschein, ein gültiges Ausweisdokument und ein aktuelles biometrisches Passfoto müssen mitgebracht werden. Das Foto kann auch vor Ort angefertigt werden. Die Gebühr beträgt 25,30 Euro. Für 5 Euro zusätzlich schicken die Mitarbeiter der Führerscheinstelle das Dokument direkt nach Hause.

Was passiert bei unterlassenem Umtausch?

Wer nun meint, auf den Gang zur Führerscheinstelle verzichten zu können, hat nach Ablaufen der Frist ein ungültiges Dokument dabei. Im Zweifelsfall kann das zum Knöllchen führen: Denn wer vergisst, seinen Führerschein rechtzeitig zu erneuern, riskiert ein Verwarnungsgeld (10 Euro). Aber: Die Fahrerlaubnis bleibt bestehen. Man begeht also keine Straftat – anders bei Lkw- und Bus-Führerscheinen.

