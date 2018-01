Tannenbäume werden abgeholt

Neuhaus Die Freiwillige Feuerwehr Neuhaus sammelt am Samstag, 13. Januar, ab 10 Uhr die Weihnachtsbäume in Neuhaus für das Osterfeuer ein. Die Bäume sollten gut sichtbar, aber nicht behindernd am Straßenrand abgelegt werden, teilte Ortsbrandmeister Lars Bollwien mit.