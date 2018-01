Neubaugebiet soll Sonnenkamp heißen

Nordsteimke Der neue Name für das rund 150 Hektar große Neubaugebiet zwischen Nordsteimke und Hehlingen mit rund 3000 Wohneinheiten steht fest.

Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, wird das neue Stadtquartier den Namen „Sonnenkamp“ tragen. Gemeinsam mit der Stadt Wolfsburg hatten die Investoren, die Groth-Sahle Projektentwicklung, entschieden, dass das neuentstehende Quartier einen eigenständigen Namen erhalten soll. Dazu hatten beide zu einem Ideenwettbewerb aufgerufen.

Bis zum 30. November vergangenen Jahres hatten Bürger aus Wolfsburg die Möglichkeit, Namensvorschläge einzureichen. Mehr als 250 kreative Vorschläge gingen laut der Mitteilung bei der Stadt ein. Aus sämtlichen Anregungen kamen 15 Namen in die engere Auswahl. In einer Jurysitzung wurden jetzt die Vorschläge bewertet und die Gewinner bestimmt. Nach einer eingehenden Diskussion entschieden sich die Jurymitglieder für die fünf besten Namen: 1. Sonnenkamp, 2. Neugarten, 3. Steinbeke, 4. Wolfsbruch, 5. Steinbeker Feld.

„Ich bin mir sicher, dass der Name Identifikation mit dem Wohngebiet auslöst.“ Kai-Uwe Hirschheide, Wolfsburger Stadtbaurat

Stimmberechtigt in der Jury waren Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide als Vertreter der Stadt Wolfsburg, Henrik Thomsen und Friederich Sahle für die Groth-Sahle Projektentwicklung, Eckhard Koops für den neu gebildeten Beirat, der zuvor in einer ersten Sitzung tagte und aus der Liste eine eigene Rangfolge der Namensvorschläge festlegte, sowie die Vertreterin des Kinder- und Jugendbeirates, Bianca Liegner, die sich für das Kinderparlament äußerte.

Alle Teilnehmer werden mit einer E-Mail über das Ergebnis informiert. Die ausgelobten Preise werden den Gewinnern in einer Veranstaltung am Dienstag, 6. Februar, um 15.30 Uhr im Rathaus überreicht. Bei den Preisen handelt es sich um ein E-Bike als 1. Preis, eine Jahreskarte für den Öffentlichen Personen-Nahverkehr in Wolfsburg (2. Preis), ein Erlebnispaket mit zwei Gutscheinen für das Planetarium (3. Preis), zwei Theatergutscheine (4. Preis) sowie Familieneintrittskarten für das Badeland (5. Preis).

„Wir freuen uns sehr, dass unser Baugebiet nun einen Namen hat und damit ein Gesicht. Wir bedanken uns bei den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Wolfsburg für ihre Ideen und Vorschläge. Der Auswahlprozess mit den Vertretern der Stadt, der Verwaltung, der Gemeinden, der Gremien und auch mit den gewählten Bürgerinnen und Bürgervertretern war ausgesprochen lebhaft und konstruktiv und hat zu einem wirklich guten Ergebnis geführt“, erklärte Henrik Thomsen für die Groth-Sahle Projektentwicklung.

„Es freut mich, mit dem neuen Namen einen Beitrag zur erfolgreichen Wolfsburger Stadtgeschichte zu leisten. Ich bin mir sicher, dass der Name des Baugebietes für die künftigen Bewohner ein Zusammengehörigkeitsgefühl und damit auch eine Identifikation mit dem Wohngebiet auslöst“, hob Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide die Bedeutung des Namens hervor.

Im neuen Quartier Sonnenkamp wird die Groth-Sahle Projektentwicklung künftig in mehreren Bauabschnitten bis zu 2300 Wohneinheiten errichten – optional weitere 300. Zusätzlich werden durch die Stadt etwa 400 Wohneinheiten entstehen.