Zum 11. Mühlenmarkt werden wieder 4000 Besucher erwartet

Es dauert zwar noch ein paar Tage, bis der 11. Mühlenmarkt im Brackstedter Kühlen Grunde am Samstag, 28. April, um 11 Uhr beginnt. Doch fest steht bereits, dass wieder mehr als 70 Kunsthandwerker an ihren Ständen in den Räumen der Mühle und auf dem Freigelände ihre Arbeiten präsentieren werden....