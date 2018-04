Reislinger Chor singt für die Wolfsburger Tafel

Reislingen Der Gemischte Chor Reislingen nimmt am Freitag, 20. April, am Benefizkonzert in der Kreuzkirche, Laagbergstraße 48, teil. Beginn ist um 18.30 Uhr. Das Benefizkonzert wird vom Beerdigungsinstitut Gebauer zugunsten der Wolfsburger Tafel veranstaltet. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.