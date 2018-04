Beratung über Erneuerung der Stellfelder Straße

Ein thematischer Schwerpunkt der nächsten Sitzung des Ortsrats Kästorf/Sandkamp wird die Stellfelder Straße sein: Zur Sondersitzung kommt das Gremium deswegen am Mittwoch, 25. April, um 19 Uhr in der Gaststätte „Alter Dorfkrug am Kanal“, Knüppeldamm 9, zusammen. Zum Auftakt der Sitzung findet eine...