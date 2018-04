Bebauungsplan „Innere Ortslage“: Der Ortsrat lehnt ab

Hitzige Ortsratssitzung in Wendschott: Was die Mitglieder des Gremiums ebenso wie zahlreiche der insgesamt 70 Bürger umtrieb, war der Bebauungsplan „Innere Ortslage“. Der Ortsrat sollte am Dienstagsabend über den Aufstellungsbeschluss abstimmen. Ein Investor plant, die Grünfläche zu bebauen. „Wozu...