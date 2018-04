Hattorf stellt den Maibaum auf

Hattorf Am Dienstag, 1. Mai, wird ab 15 Uhr an der Hattorfer Grundschule der Maibaum aufgestellt. Zu dieser gemeinsamen Feier sind alle Bürger eingeladen, wie Klaus Pahlmann stellvertretend für die Hattorfer Vereine mitteilt. Die Veranstaltung hat in Hattorf eine lange Tradition und wird unter dem Motto...