Maifest mit Livemusik in Sülfeld

Sülfeld Die Sülfelder Vereine laden am Samstag, 5. Mai, zum Maifest ein. Beginn ist um 15 Uhr mit dem Aufziehen des Maikranzes am Zunftbaum in der Dorfmitte. Im Anschluss steigt ein buntes Kinder- und Familienfest rund um den Beekebrunnen. Neben Kaffee und Kuchen sowie Bier und Bratwurst gibt es auch eine...