Die Rampe soll Ende 2018 fertig sein

470 Einwohner hat Warmenau, fallende Tendenz. Vor den Toren des Dorfes gibt es allerdings 5000 bis 6000 Arbeitsplätze – mit einhergehenden Verkehrsproblemen für Bewohner und Einpendler. So war es kein Wunder, dass am gestrigen Freitag rundum Grund zur Freude in Warmenau herrschte: Der erste Spatenstich für die Anbindung des Gewerbegebietes Ost an die Bundesstraße 188 wurde getan. Läuft alles nach Plan, kann die „Rampe“ mit Auf- und...