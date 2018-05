Gesellschaftsspiele im Café Kerksiek

Ehmen In der Begegnungsstätte Café Kerksiek, Feldscheide 6, in Ehmen werden am Mittwoch, 23. Mai, von 15 Uhr an in gemütlicher Runde bei Kaffee und Kuchen Gesellschafts-, Karten- und Brettspiele gespielt. Gern können auch bestehende Spielergruppen dazukommen, heißt es in der Einladung.