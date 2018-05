Nachbarn bemerken Einbrecher

Heiligendorf In der Nacht zum Mittwoch wurde ein Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Heiligendorf durch aufmerksame Nachbarn schnell bemerkt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als die Täter sich entdeckt fühlten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Es ist durchaus möglich, dass die Einbrecher während der Flucht ein Fahrzeug oder ein Fahrrad genutzt haben. Eine sofortige Fahndung durch alarmierte Einsatzkräfte der Polizei verlief jedoch ohne Erfolg. Gegen 1.10 Uhr bemerkte ein Zeuge verdächtige Geräusche in einer Wohnung. Wenig später entdeckte ein weiterer Zeuge das Einbrecherduo an dem Haus am Steinweg. Beide etwa 25 Jahre alten Tatverdächtigen seien schlank und dunkel bekleidet gewesen. Einer habe ein Basecap getragen. Am Tatort zeigte sich, dass die Täter ein gekipptes Fenster für ihre Zwecke nutzten. Zur Beute zählt eine Armbanduhr im Wert von 100 Euro.

