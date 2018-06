Neuer Vorstand in St. Markus

Reislingen Die Kirchengemeinde St. Markus Reislingen-Neuhaus feiert am Sonntag, 10. Juni, „Staffelstabübergabe“ im Kirchenvorstand. Beginn ist um 10 Uhr in der Kirche. Der bisherige Kirchenvorstand beendet seine sechsjährige Amtszeit, der neue wird mit einem Gottesdienst in sein Amt eingeführt. Nach dem...