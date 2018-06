Groß und Klein feierten unter dem Motto „Disney & Movies“

Es ist gute Sitte in Hehlingen, dass die Kindermajestäten des Vorjahres von zu Hause abgeholt und zum Fest geleitet werden. So geschah es auch am Samstag, als Hele Bertling seinen Trecker anspannte und die Mädchen und Jungen des Hofstaates auf dem Anhänger zur Mehrzweckhalle transportierte. ...