Kegel fallen nach kurzem Intermezzo wieder im Stammlokal

Ausgerechnet am Anfang des Jubiläumsjahres musste der „Club 67“ in einem Ausweichlokal außerhalb der Hoffmannstadt kegeln. Doch das ist inzwischen passé: Der 1967 gegründete Kegelclub ist mit nun 50 Jahren einer der beiden wohl ältesten in ganz Fallersleben, und seine Mitglieder gehen ihrem Hobby...