Artonal singt alte Lieder von Hoffmann

Zwei Jubiläen nimmt der Lions-Club Wolfsburg Hoffmann von Fallersleben zum Anlass, um Lieder des Dichters der Nationalhymne neu zu arrangieren und öffentlich vorzutragen: den 220. Geburtstag Heinrich Hoffmanns von Fallersleben und das 20. Benefizkonzert des Lions-Clubs. Kinder-, Naturlieder und gesellige Verse, aber auch die „Unpolitischen“ werden in neuem Gewand am Freitag, 16. Februar, 19.30 Uhr, in der Michaeliskirche von der Gruppe Artonal gesungen.

Einigen Kinderliedern hat Oliver Gies, einer der führenden Arrangeure der deutschen Chorszene, ein neues Kleid angemessen. Überhaupt nicht unpolitisch hat sich der türkische Komponist Murat Üstün daran gemacht, ein „Türkisches Deutschlandlied“ im Sinne Hoffmanns zu schreiben.

Der Schauspieler Götz von Oyen präsentiert diesen Abend. Der Reinerlös geht erneut in die Förderung des Kinderhauses Neindorf im Diaktonischen Werk.

Eintrittskarten gibt es zu 15 Euro, ermäßigt 8 Euro, von sofort an in der Porsche-Apotheke, Porschestraße 41 E, und bei Schreibwaren Großkopf, Marktstraße 4, Fallersleben.