Musik und Gesang im Gymnasium

Fallersleben „Gyfa goes music“ heißt das Motto am Donnerstag, 5. April, im Fallersleber Gymnasium. Musik und Gesang stehen von 18.25 bis 21 Uhr im Mittelpunkt des Kulturabends in der sanierten Aula des Gymnasiums. „Nachdem die Veranstaltung wegen technischer Probleme Anfang März kurzfristig abgesagt werden...