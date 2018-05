Autos stoßen zusammen – zwei Leichtverletzte in Fallersleben

Eine 44-Jährige und ein 23-Jähriger wurden bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag leicht verletzt und ins Klinikum Wolfsburg gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die 44-Jährige fuhr nach Polizeiangaben gegen 17.30 Uhr mit ihrem Kia auf der Westrampe in Fallersleben in Fahrtrichtung Sülfeld, wo sie zwischen den Einmündungen Bremerslust und Kahlandwiesen im Überholverbot versuchte, drei vor ihr fahrende Autos zu überholen. Beim Ansetzen zum Überholvorgang übersah sie einen entgegenkommenden 23-Jährigen aus dem Landkreis Gifhorn mit seinem VW Golf. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 25 000 Euro. Gegen die 44-Jährige wurde laut Mitteilung der Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Überholens im Überholverbot eingeleitet. Die Westrampe musste für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.

Die Ortsfeuerwehr Fallersleben wurde durch die Leitstelle der Berufsfeuerwehr alarmiert. Da der Verdacht bestand, dass Personen in den Fahrzeugen eingeklemmt sind, wurde auch der Rüstzug der Berufsfeuerwehr alarmiert. Die ersten eintreffenden Kräfte konnten schon nach kurzer Zeit Entwarnung geben, da keine Person eingeklemmt war. Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehr Fallersleben unter der Leitung des stellvertretenden Ortsbrandmeisters Lars Hartmann mit 22 Einsatzkräften, der Rüstzug der Berufsfeuerwehr, zwei Rettungswagen, der Notarzt sowie die Polizei. Die Feuerwehrleute streuten auslaufende Betriebsflüssigkeiten mit Bindemittel ab, um eine Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer zu verhindern.