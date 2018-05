Bauplatz-Prüfung für Obstwiese nimmt zweiten Anlauf

Ein umstrittenes Bebauungsplan-Vorhaben wird am Donnerstag erneut im Ortsrat behandelt: In zweiter Lesung will die Verwaltung ein positives Votum für den Prüfauftrag erreichen, auf einer Obstbaumwiese am Rande des Wohngebiets Landgraben einen Bauplatz für ein Einfamilienhaus zu schaffen. ...