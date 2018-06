Ganz neue Töne im Zelt: Bandfestival-Premiere

Fallersleben Ganz neue Töne gibt’s am Samstag im Festzelt auf der Hoffmannwiese: Dort steigt ab 19 Uhr „Rockin‘ Fallersleben“ mit „Letters sent home“, „Into ashes“, „About béliveau“ und „Crowd above nine“. Veranstalter ist die Festwirt-Familie Stendel – der Eintritt ist frei! cc