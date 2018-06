Zuschauer bejubeln den Schützenumzug

Man kann es drehen und wenden, wie man will: Ein großer Umzug ist die Attraktion eines Schützenfests und bringt die Bürger auf die Straße. In Fallersleben war genau das am späten Sonntagmittag der Fall. Die optisch bunte Pracht von Fallerslebern aus Politik, Verwaltung und Vereinen, von Feuerwehr...