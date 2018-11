Einbrecher stehlen Schmuck aus Wohnung

Schmuck erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in eine Wohnung in der Straße Hahnenkamp in Fallersleben. Der Einbruch ereignete sich nach Angaben der Polizei zwischen Sonntagabend, 18 Uhr, und Montagabend, 21 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei erklommen Unbekannte den Balkon der im Hochparterre gelegenen Wohnung. Hier öffneten sie gewaltsam ein Fenster und gelangten so ins Innere. Anschließend betraten sie sämtliche Räume und durchsuchten dabei Schubladen und Schränke nach sich lohnender Beute. Nachdem sie anscheinend einige Schmuckstücke erbeutet hatten, verließen sie unerkannt den Ort des Geschehens. Was sie genau entwendet haben und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Die Polizei hofft auf Zeugen und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße,

(0 53 61) 46 46-0

.