Motorradunfall in Wolfsburg: Gifhorner schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Fallersleben ist am Samstag ein 36-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Mann aus dem Landkreis Gifhorn verlor laut Polizei um 12.18 Uhr auf der Straße Westrampe aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine und krachte in die Leitplanke. Außer dem 36-Jährigen war niemand in den Unfall verwickelt.

Verletzter in Medizinische Hochschule Hannover verlegt

Der Schwerverletzt kam zunächst ins Klinikum Wolfsburg, wurde später aber in die Medizinische Hochschule Hannover verlegt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Motorrad ist nach dem Unfall völlig demoliert.

Erst am Freitag war ein 18-jähriger Gifhorner bei einem Motorradunfall bei Westerbeck ums Leben gekommen. feu