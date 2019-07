Torbogen in Fallersleben vor dem Schloss ist eingestürzt

Der linke Torbogen am Fallersleber Schloss ist eingestürzt, wie Heimatforscher Jörg Hoffmann mitteilt. „Offenbar ist das wohl bei einem Rangiermanöver eines rückwärtsfahrenden Baufahrzeuges passiert“, teilt der Fallersleber mit. „Da der rechte Torbogen in den 1960er- Jahren wohl wegen Baufälligkeit noch zu Zeiten der Stadt Fallersleben abgerissen wurde und erst durch eine Spende der Firma Biewendt zu ihrem 100. Firmenjubiläum um die Jahrtausendwende wegen der Verkehrssicherheit erhöht rekonstruiert wurde, ist es jetzt nach 20 Jahren an der Zeit, auch den linken Torbogen auf die gleiche Höhe wie den rechten zu bringen.“ Er wünscht einen Wiederaufbau des Torbogens unter Verwendung der historischen Baumaterialien – möglichst kurzfristig. red