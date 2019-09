342 Unterschriften für Turnhallen-Neubau in Neindorf

Großer Andrang bei der Sitzung des Ortsrates Almke-Neindorf Mittwochabend in der Gaststätte „Bei Dino“. Der Grund: Sabrina Towara aus Neindorf übergab in der Einwohnerfragestunde die Unterschriftensammlung ihrer am 24. Mai gestarteten Online-Petition unter dem Titel „Neubau unserer Turnhalle in...