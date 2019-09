Ehmen: Feuerwehren üben für den Ernstfall

Bei einer großangelegten Feuerwehrübung an einer Hofstelle an der Hohnstedter Straße stellte der Löschzug West am Samstag seine Schlagfähigkeit unter Beweis. Der besondere Fokus lag auf den Atemschutzgeräteträgern, deren Aufgabe es war, eine vermisste Person aus dem verqualmten Dachgeschoss eines...