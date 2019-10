Diebe stehlen Geld aus Bockwindmühle in Kästorf

Bei einem Einbruch in die zum Stadtmuseum gehörende Kästorfer Bockwindmühle erbeuteten unbekannte Täter wenig Münzgeld. Bei der Spurensuche zur Tatortaufnahme am Pfadfinderweg zeigte sich, dass die Unbekannten durch eine zerstörte Scheibe in die historische Mühle einstiegen und die Räumlichkeiten gezielt nach Bargeld absuchten, wie die Polizei mitteilt. Die Tat muss sich zwischen dem Donnerstagabend und Montagnachmittag ereignet haben, so ein Beamter. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei Wolfsburg unter (05361) 46460 in Verbindung. red

