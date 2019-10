So lebt es sich in Heiligendorf

Auftritte von Vereinen, Gesprächsrunden über das Treiben im Ort und die Probleme, die es gibt. Und an Ständen von Vereinen und Institutionen können sich die Besucher vorab informieren. Die Veranstaltungsreihe „WN bei uns“ macht am Donnerstag, 14. November, Halt in Heiligendorf – und die...