Der Weg zum Mütterzentrum soll befestigt werden

Der Ortsrat hatte im November 2016 den Antrag gestellt, den Weg zum Mütterzentrum in der Straße Am Schmiedeberg zu befestigen. Das wurde bisher noch nicht in die Tat umgesetzt. In der Sitzung am Dienstagabend im Neindorfer Feuerwehrhaus stellte der Ortsrat jetzt den Antrag, zu prüfen, ob diese...