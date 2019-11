Kinder aus Neindorf nehmen CD mit Weihnachtsliedern auf

Zum zweiten Mal in diesem Jahr hieß es kürzlich in der Grundschule Hasenwinkel in Neindorf „Aufnahme läuft“. Zusätzlich hieß es im Flur vor dem zum Aufnahmestudio umfunktionierten Musikraum „Ruhe, es laufen die Aufnahmen“. Bereits im Juni wurde in Verbindung mit den Mini-Musikern, einem Projekt...