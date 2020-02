Rundlauf-Team-Cup: Schüler aus Ehmen und Mörse treten an

Die Grundschule Ehmen/Mörse hat in Zusammenarbeit mit dem TSV Ehmen für die 3. und

4. Jahrgänge der Grundschule den Tischtennis-Rundlauf-Team-Cup (RTC) in der Turnhalle am Wasserturm veranstaltet.

Sechs Mannschaften aus den 3. Klassen (27 Schüler) und acht Mannschaften aus den 4. Klassen

(39 Schüler) gingen an den Start. Es wurde an sechs Tischen gleichzeitig gespielt, wie der TSV Ehmen mitteilt.

Der ehemalige Schulleiter, Jan Wonszak, unterstützte den Turnierleiter Günter Donath vom TSV Ehmen kräftig. In einem Gespräch mit ihm stellte er klar, dass für ihn die Beteiligung am RTC „eine Herzensangelegenheit“ sei. Er habe sich sehr gefreut, mit Schülern seiner alten Schule und dem Kollegium gemeinsam den Vormittag zu gestalten. Immerhin war er als Schulleiter der Grundschule Ehmen/Mörse „Geburtshelfer“ dieser vom Tischtennis-Bundesverband initiierten Schulsportveranstaltung. Donath konnte auf viele Helfer (Tischschiedsrichter) zurückgreifen. Peter Dorowski, Norbert Rath, Abdul-Rasak Shihan und Heinz-Peter Kausche sowie Klassenlehrer der Grundschule Ehmen/Mörse stellten sich dieser (lauten) Herausforderung.

Die Mannschaftsspieler, aber auch die Klassenkameraden, die als Zuschauer mit ihren Klassenlehrerinnen anwesend waren, teilweise mit selbst gestalteten Plakaten, unterstützten lautstark „ihre“ Mannschaft.

Bei der Siegerehrung wurde erkennbar, wie knapp die Platzierungen erspielt wurden. Teilweise war nur ein Spiel ausschlaggebend für eine bessere Platzierung beziehungsweise, wer Turniersieger seiner Altersklasse wurde. Donath überreichte alle Teilnehmern eine Urkunde, und die jeweilige Siegermannschaft erhielt zusätzlich ein Tischtennis-Trikot.

Die „Mini-Meisterschaften“ finden am Sonntag, 9. Februar, von 15 bis 18 Uhr in der Turnhalle am Wasserturm statt. Kinder zwischen 6 und 12 Jahren, die noch kein Punktspiel im Verein gespielt haben, können daran teilnehmen. Anmeldungen sind in den Grundschulen im Sekretariat möglich oder direkt beim Veranstalter: Günter Donath: (05362) 66481 oder mg.donath@wolfsburg.de sowie

am Turniertag auch in der Turnhalle bis 14.45 Uhr. red