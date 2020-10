In Wolfsburg gibt es Feuerwehr-Sticker zum Sammeln

Ehmen. Die Aktion „Stickerstars“ startet am Samstag in Ehmen. 294 Bilder gibt es. Für den Start am 10. Oktober wurden zunächst 500 Alben gedruckt.

„Feuerwehr zum Sammeln“ heißt es ab Samstag, 10. Oktober, bei Edeka-Fechner in Ehmen. Anders als geplant startet die Sammelaktion der Freiwilligen Feuerwehren Ehmen, Mörse, Sülfeld und Fallersleben erst an diesem Samstag, wie die Freiwillige Feuerwehr Wolfsburg mitteilt. Eigentlich wollte Ralf Fechner, Inhaber des gleichnamigen Edeka-Marktes in Ehmen, schon im März starten. Durch die Corona-Pandemie habe es eine Verzögerung gegeben. „So startet man eben am 10. Oktober – und auch ganz still und ohne große Auftaktveranstaltung wie üblich“, sagt der ehemalige Standbrandmeister Helmut von Hausen. Im Heft ist er noch Stadtbrandmeister, aber er hat sein Amt bereits vorletztes Wochenende an seinen Nachfolger abgegeben.

Mitglieder der Ortsfeuerwehren, der Kinder- und Jugendfeuerwehren und der Altersabteilung fotografiert

An neun Terminen wurden die Mitglieder der Ortsfeuerwehren, der Kinder- und Jugendfeuerwehren und der Altersabteilung fotografiert. 294 Bilder seien entstanden, sagt Daniel Meyer, Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Mörse. Die Aktion startet Fechner, der selbst aktives Mitglied in der Feuerwehr ist und so die ortsansässigen Feuerwehren unterstützen möchte, mit der niederländischen Firma

Tomorrow. Außerdem ruft er zur Spende über die Pfand-Box auf, die bis Jahresende in seinem Markt neben der Leergutannahme hängt. Die Spenden daraus kommen ebenfalls den Kinder- und Jugendfeuerwehren aus Ehmen, Mörse, Fallersleben und Sülfeld zugute.

Das Album kostet 4 Euro, und bei einem Einkauf gibt es pro 5 Euro Umsatz ein Päckchen Sticker mit drei Stickern dazu

Für den Start am 10. Oktober wurden zunächst 500 Alben gedruckt. Das Album kostet 4 Euro, und bei einem Einkauf gibt es pro 5 Euro Umsatz ein Päckchen Sticker mit drei Stickern dazu. 40.000 Sticker sind in der ersten Auflage dabei. Bis Ende November laufe die Aktion, die sich in den Edeka-Märkten in Reislingen und Vorsfelde schon jetzt großer Beliebtheit erfreue, sagt Daniel Lieske, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Wolfsburg. Hier seien schon Sammel- und Tauschbörsen über die sozialen Medien und Whatsapp-Gruppen aktiv und viele Hefte schon voll.

red