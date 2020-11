Neuer Pastor in Ehmen: „Das Engagement in Ludgeri ist hoch“

Im Juni hatte er sich seiner neuen Kirchengemeinde vorgestellt: Pastor Markus Auffermann, Seelsorger von St. Ludgeri in Ehmen. Die Begegnung im Rahmen eines Gottesdienstes geschah aufgrund der Corona-Pandemie nicht persönlich, sondern über das Internet. Der Theologe sprach online, aufgezeichnet an seiner damaligen Wirkungsstätte im schottischen Aberdeen, zu den Gläubigen.

Am Sonntag trat er sein Amt in Ehmen an, in kleinem Kreis von 20 Ludgeri-Gemeindemitgliedern in der Kirche. Der Superintendent des Kirchenkreises Wolfsburg-Wittingen, Christian Berndt, führte Pastor Auffermann, der zuvor neun Jahre in den USA und 14 Jahre in Schottland tätig war, am Nachmittag in sein Amt und seine Aufgaben ein.

Begleitet wurde der Superintendent bei dieser liturgischen Prozedur unter anderem von den St.-Ludgeri-Kirchenvorstandsmitgliedern Luca Bebeniß, Miriam Brullo sowie dem ehemaligen Kirchenvorstand Gerald Schaebs. Elke Göke, die diesem Gremium ebenfalls angehört, hatte bereits im Vorfeld des Gottesdienstes angekündigt: „Wir werden unseren Pastor mit offenen Armen empfangen.“

Und Kirchenvorstandsvorsitzender Peter Kassel war sich mit Pastor Ulrich Probst von der Nordstadtgemeinde einig: „Wir freuen uns, dass die Vakanz in Ludgeri nach zwei Jahren beendet ist.“ Bevor die Gruppe, zu der neben Markus Auffermann dessen Vater Jürgen, der Kirchenvorstand sowie die Seelsorger Tilman Heidrich, Charlotte Kalthoff und Andreas Salefsky gehörten, ins Gotteshaus einzog, wurde ein Gebet gesprochen.

Andreas Salefsky hob dabei spontan hervor, dass just in diesem Augenblick die Sonne hervorkam. Den musikalischen Teil der Liturgie gestaltete die Ludgeri-Combo unter Leitung von Friedrich Riesenberg-Witte. Das Schlusslied – „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ – sang Esther Auffermann, eine der beiden Töchter des Pastors. Christian Berndt erhoffte sich von dem „neuen Gemeindehirten“, dass er den „Geist der Kraft, Liebe und Besonnenheit“ entfalten möge, wie es im zweiten Brief des Apostels Paulus an Timotheus geschrieben stehe. Und wie fühlte sich Markus Auffermann, über Aberdeen nach Ehmen gekommen? „Ich bin noch beim Ankommen“, antwortete der Seelsorger. Was er durch die Kontakte im Vorfeld aber weiß: „In Ludgeri herrscht eine sehr gute Gemeinschaft, das Engagement, unter anderem in der Kinder- und Jugendarbeit, ist hoch.“

Im Laufe der Woche soll der aufgezeichnete Gottesdienst, nach Angaben von Miriam Brullo, im Internet zu sehen sein.