Wolfsburg: Shereen Adam singt die Nationalhymne

Ausdrucksvoll singt Shereen Adam „Blüh’ im Glanze dieses Glückes“, die deutsche Nationalhymne, am Sonntagvormittag im Auswärtigen Amt. Ihre Stimme ist klar, ihre Interpretation ungewohnt dynamisch, inbrünstig, begeistert und begeisternd. Sie wird begleitet vom Bundespolizei-Orchester in der Musik zum (digitalen) Tag der offenen Tür der Bundesregierung. Die von Hoffmann von Fallersleben geschriebene Hymne auf eine Melodie von Joseph Haydn ist von den Bürgern gewünscht worden.

Shereen Adam galt lange Zeit als Geheimtipp in der Jazz-Szene Niedersachsens

Die in Helmstedt geborene Sängerin mit kenianischen Wurzeln bekennt sich auf Facebook ausdrücklich zu ihrem Auftritt: „Ich bin eine schwarze Frau und ich bin deutsch .... Gegen Rassismus und jede Form von Diskriminierung“ hebe sie ihre Faust „für das Land, in dem wir leben ... Für meine Brüder und Schwestern. Für dich. Und für mich“. Shereen Adam galt lange Zeit als Geheimtipp in der Jazz-Szene Niedersachsens, die mit ihrer enormen Bühnenpräsenz und ihrer sanften, geschmeidigen, auch souligen Stimme immer wieder auf den Bühnen Niedersachsens überzeugt.

Geplantes Konzert musste aus Gründen der Corona-Schutzbestimmungen ausfallen

In Wolfsburg trat sie zuletzt am 24. Mai 2019 mit der Big-Band des Volkswagen Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Johannes Rosenberger im Automuseum auf. Es war ein Benefizkonzert des Lions-Clubs Hoffmann von Fallersleben. Ein für dieses Jahr geplantes Konzert mit ihr musste aus Gründen der Corona-Schutzbestimmungen ausfallen.

Das Bundespolizei-Orchester wird seit Februar 2018 von Gerd Herklotz geleitet. Zuvor trat er als Gastdirigent unter anderem in Tokio, Seoul und Moskau auf. Das Ensemble überzeugte mit professionellen Auftritten.