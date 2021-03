Sülfeld. In der Straße Vor dem Busch in Sülfeld brennen ein Papiercontainer und wenig später eine Gartenlaube. Ein Motorroller wird komplett zerstört.

Papiercontainer und Gartenhütte geraten in Sülfeld in Brand

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten am Donnerstagabend in der Straße Vor dem Busch in Sülfeld ein Papiercontainer und wenig später eine Gartenlaube in Brand. Die Höhe des Sachschadens steht laut Mitteilung der Polizei derzeit noch nicht fest. Ein Bewohner des Hauses hatte gegen 23.40 Uhr einen plötzlichen Feuerschein und Brandgeruch bemerkt und den brennenden Papiercontainer entdeckt.

Die sofort alarmierte Feuerwehr war Minuten später am Ort und hatte das Feuer Sekunden später gelöscht. Durch das Feuer wurde der aus Kunststoff bestehende Papiercontainer völlig zerstört. Eine in unmittelbarer Nähe stehende weitere Mülltonne wurde durch die Hitze in Mitleidenschaft gezogen.

Vier Stunden später brennt die Gartenhütte

Nur etwa vier Stunden später, gegen 3.25 Uhr, hörten die Bewohner des betroffenen Hauses und Nachbarn Knallgeräusche. Als sie aus dem Fenster schauten, sahen sie, dass die Gartenhütte des vorher betroffenen Hauses in Brand geraten war. Die sofort alarmierte Feuerwehr war schnell vor Ort, öffnete gewaltsam die Gartenhütte und löschte die Flammen. Ein im Schuppen abgestellter Motorroller wurde durch das Feuer komplett zerstört. In beiden Fällen wurde die Polizei zur Ermittlung der Brandursache hinzugezogen.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls

Die Beamten suchen Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, oder die sonstige Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden dringend gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter (05361) 46460 zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

red