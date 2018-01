Was würden Sie von einem Thriller halten, bei dem der Ermittler zu Beginn des Films den durchgedrehten Psychopaten in den Knast steckt und danach eine Stunde gelangweilt in die Kamera guckt? Nichts, genau. Unfassbar öde. Deswegen findet sich der Höhepunkt eines Films immer am Schluss. Und im...