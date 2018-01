So eine Hochzeitsmesse wie am Sonntag im Congress-Park ist schon eine tolle Sache. Auf engstem Raum finden Verliebte alles, was für den vermeintlich schönsten Tag des Lebens benötigt wird. Und der soll schließlich rundum perfekt sein. Wird er aber nicht. Nehmen wir doch mal die rosarote Brille ab:...