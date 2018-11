Frage an Sie, liebe Wolfsburger: Wo haben Sie, Ihre Kinder, vielleicht schon Enkel schwimmen gelernt? Im Schachtweg-Hallenbad, dem Bad am Laagberg, im Badeland? Wie wir wissen, gibt es beide erstere nicht mehr, man setzte auf ein großes Bad im Allerpark. Das Badeland ist riesiger Magnet, statt erwarteter 300 000 kommen mitunter 800 000 im Jahr – eine Erfolgsstory! Was aber passiert mit dem Champion, der jetzt Gebrauchsspuren hat? Ein zusätzliches Becken kriegt er schonmal nicht (die Stadt sitzt auf dem Trockenen). Und die Sanierung wird eh von Klagen wegen der Kosten begleitet. Ja, es ist teuer, ja es ist freiwillige kommunale Aufgabe ...

Da fällt mir ein: Für einen großen Autobauer, der schon eine „Fitness-Fabrik“ für seine Belegschaft betreibt, könnte da ein perfektes Feld für gesellschaftliches Mittun liegen: Die „VW-Swim-Factory“, gern auch „Schwimm-Fabrik“! Mit Lehrschwimmer und Tribünen am 50-Meter-Areal, das es olympiatauglich macht. Was für ein Imagezugewinn, was für eine Rolle, die VW einnehmen könnte! Ich weiß, Volkswagen ermöglichte das Freibad an den Drei Steinen, die Fußballarena. Schwimmen können ist aber Lebensversicherung. Und wir sollen, so der offizielle Wunsch, baldigst die 130 000 bei der Einwohnerzahl knacken. Wo kann mein Kind schwimmen lernen? Dies werden Neubürger auch fragen. Warum nicht in der „Swim-Factory im Allerpark!?“