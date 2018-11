Stellen Sie sich vor, Sie kommen in die Innenstadt – und es ist ruhig. Sie atmen tief durch, das können Sie jetzt, weil nur noch wenige Fahrzeuge umherkurven. Die City ist tabu für alle, die nichts anzuliefern haben, Rettungsfahrzeuge sind oder Ähnliches. Man sitzt in Straßencafés, ist nicht in Feinstaub gehüllt, muss sich nicht mit dem Megafon unterhalten. Gequatsche von Stadtguerillas, sagen Sie? Von denen, die militant den Umsturz in den Metropolen planen? Nö, das nicht. Aber so ein bisschen die Innenstädte (zurück)erobern fänd ich nicht schlecht. Vor lauter Blech sieht man sie ja kaum noch. Und gerade haben international renommierte Planer mit neutralem Blick auf unsere Stadt festgestellt, dass das der Wolfsburger Trumpf ist: Viel Grün, noch Platz in der City, viel Spielraum für urbanes Leben, für Wohnungsbau, Einkauf, Cafés, Kneipen, Freizeit. Bin gespannt, wie die Stadtentwickler das zusammenbringen mit den Zielen von Volkswagen, unserem lebenswichtigen Taktgeber. Und dem, künftig eine Millionen Autos am Standort Wolfsburg zu bauen. Zudem größere, die mehr Platz brauchen. Ach wird schon, schließlich wissen ja alle, wovon sie reden. Und bis dahin husten wir uns noch ein wenig durch die Innenstadt. Und ich fantasiere weiter von meiner Traumstadt ...

