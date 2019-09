Herbstfreuden

Wir waren eine Woche in der Sonne. Nein, nicht in Deutschland, sondern etwas weiter weg. Eine Familienfeier hat ans Mittelmeer gelockt – es war warm, sehr warm, es war sonnig, sehr sonnig, ja, es war schön, sehr schön insbesondere in den lauen Abendstunden… Aber als auf der Rückreise der Flieger...